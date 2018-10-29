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      Меган Маркл і принц Гаррі затишно поснідали в Новій Зеландії у повсякденних образах: фото

      1338 Читать новость на русском
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії / www.gettyimages.in

      Герцоги Сассекські продовжують свій тур Новою Зеландією та ретельно досліджують природу та культуру країни. Для офіційних зустрічей подружжя одягнуло простий повсякденний одяг, який не відзначався розкішшю і пафосом.

      Це вже 15 день австралійського туру Меган Маркл та принца Гаррі і через 2 дні, 31 жовтня, пара відправиться додому у Лондон. І поки триває їхня мандрівка Новою Зеландією, вони мали змогу зустрітись зі співробітниками організації "Голос надії", які допомагають справлятися молодим людям з депресією, пригніченим станом та іншими душевними недугами.

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      Під час зустрічі герцоги Сассекські і представники організації, окрім тривалої розмови, випили чаю зі смаколиками на сніданок. Для зустрічі Меган одягнула чорні джинси Outland, водолазку та черевики на шнуруваннях Stuart Weitzman, а поверх плечей накинула сірий кардиган Club Monaco Ellayne. Принц Гаррі у свою чергу приміряв сірі штани, светр поверх темної футболки і світло-коричневі черевики.

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Згодом подружжя змінило наряди і одягнуло ще менш помітні образи для зустрічі в Національному парку Абель Тасман, де мало прогулянку і розмову з активістами про збереження природи. Меган Маркл і принц Гаррі прогулялись лісом та місцевим пляжем, милуючись красою острова.

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      Для виходу герцогиня обрала теплий спортивний одяг, що складався з тих же джинсів і водолазки, а також з чорної куртки, зеленого шарфика та білих кросівок. Принц Гаррі теж додав до свого попереднього образу лише теплу чорну куртку. Хоч погода була не зовсім благополучною, пара не втрачала запалу і романтично трималась за руки, прогулюючись узбережжям острова.

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Всі фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я Нова Зеландія
      Джерело: 24 Канал
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