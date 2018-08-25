Меган Маркл і принц Гаррі завели собаку, – ЗМІ

Подружжя принца Гаррі і Меган Маркл після кількох місяців спільного життя завели собаку. Джерела в ЗМІ повідомляють, що за домашнього улюбленця пара обрала лабрадора.

Про це повідомляють в People.

Джерела, близькі до оточення королівської сім’ї розповіли, що про собаку вже давно мріяла герцогиня Сассекська. І поки ЗМІ обговорюють чутки про вагітність Меган Маркл, подружжя вирішило спочатку поповнити свою сім’ю собакою на ім’я Гай, яку жінка привезла з Торонто. Лабрадор житиме з парою в Ноттінгем-котеджі Кенсингтонського палацу.

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Як відомо, любов до собак у Меган Маркл з’явилась ще задовго до знайомства з принцом Гаррі. Ще під час знімань у серіалі "Форс-мажори" зірка жила у своєму будинку в Торонто з собаками, фотографіями з якими вона часто ділилась на сторінці в Instagram. Але після переїзду в Лондон вона змушена була залишити собак у своїх друзів в Канаді.



Меган Маркл і домашній улюбленець



Меган Маркл з собаками

Правда це чи ні – дізнаємось, можливо, згодом. А поки прес-секретар Кенсингтонського палацу відмовляється від коментарів з приводу нового собаки.