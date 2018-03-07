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Меган Маркл назвали найкрасивішою у королівській родині

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Експерт вважає, Меган Маркл красивіша, аніж Кейт Міддлтон
Експерт вважає, Меган Маркл красивіша, аніж Кейт Міддлтон

Доктор Джуліан Де Сільва, який працює в центрі косметичної і пластичної хірургії в Лондоні, порівняв зовнішність представниць британської королівської сім'ї. За його словами, 36-річну Меган Маркл можна визнати найкрасивішою.

Під час оцінки доктор використовував принцип золотого перетину – це гармонійний поділ, який використовували ще стародавні греки для "вимірювання" краси. Також Леонардо Да Вінчі спирався на той же принцип, коли малював Вітрувіанську людину, пише Daily Mail.

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Меган Маркл красивіша, аніж Кейт Міддлтон?

Де Сільва вияснив, що обличчя Маркл найбільше відповідає ідеальним пропорціям. А от Кейт Міддлтон виявилася на другому місці, але з невеликим відривом.

Кейт Міддлтон

"Меган та Кейт справді виділяються на тлі інших принцес. У Меган майже ідеальний ніс та підборіддя. Красива симетрія наближає її до тих ідеальних пропорцій, про які говорили древні греки", – розповідає доктор.

Також він високо оцінив зовнішність Беатрис Йоркської, принцеси Євгенії та Зари Філліпс.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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