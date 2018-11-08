Меган Маркл ніколи не одягне вбрання від дизайнерки Вікторії Бекхем: неочікувана заява

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася, що їй дуже подобається одяг від британської дизайнерки Вікторії Бекхем, однак вона його ніколи не одягне.

Про це Меган розповіла ще до королівського весілля з принцом Гаррі виданню Glamour, пише Daily Mail.

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Одна з найвідоміших британських родин – Девід і Вікторія Бекхеми – товаришують з королівською сім'єю. Крім того, знамените подружжя 9 травня завітало на церемонію вінчання принца Гаррі та Меган Маркл.

Проте герцогиня Сассекська жодного разу не одягала бренд Victoria Beckham. За словами Меган, їй дуже подобаються сукні, які створює Вікторія, але у Маркл "недостатньо довгий тулуб", щоб одяг ідеально дивився на її фігурі.

Я усвідомила, що не всі речі, які красиво виглядають на вішаку, підійдуть мені. Наприклад, мені подобаються сукні Victoria Beckham, але у мене не такий довгий тулуб, щоб силует був красивим,

– зазналася герцогиня.



Меган Маркл / GettyImages



Вікторія і Девід Бекхем / GettyImages