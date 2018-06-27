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Меган Маркл номінували на звання "Ікона стилю"

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Дружину принца Гаррі, герцогиню Сассекську Меган Маркл номінували на звання "Ікона стилю" Teen Choice Awards.

Відомо, що суперницями Меган Маркл у цій номінації є Блейк Лайвлі, співачка Зендая, Гаррі Стайлс із One Direction, зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман. Про це повідомляє Vanity Fair.

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Крім того, Меган Маркл може стати першим в історії членом королівської родини, котрий отримає цю відзнаку.

Нагадаємо, Меган Маркл може здобути премію "Еммі" за свою акторську гру в останньому 7 сезоні серіалу "Форс-мажори", де вона зіграла роль Рейчел Зейн.

Як відомо, до цього часу Меган Маркл не отримала жодної престижної нагороди і наразі їй випав останній шанс здобути премію, оскільки після одруження з принцом Гаррі вона назавжди відмовилась від акторської кар’єри. Герцогиня грала в серіалі "Форс-мажори" з 2011 по 2017 рік.

Кенсінгтонський палац поки що не прокоментував цю інформацію. Сама ж премія "Еммі" відбудеться 17 вересня в Лос-Анджелесі.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кіно Нагороди
Джерело: 24 Канал
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