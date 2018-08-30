Меган Маркл обрала образ в стилі принцеси Діани: фотопорівняння

Принц Гаррі і Меган Маркл потішили своїх шанувальників новим виходом у світ – герцог і герцогиня Сассекські відвідали показ мюзиклу Hamilton в Victoria Palace Theatre.

Для такої події Меган обрала сміливий look у стилі, який обирала і принцеса Діана. Герцогиня Сассекська одягнула сукню-смокінг, продемонструвавши стрункі ноги.

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Принц Гаррі і Меган Маркл

Принцеса Діана у сукні-смокінгу

Меган не раз обирає вбрання, яке схоже та те, яке свого часу вибирала принцеса Діана.

Меган часто обирає одяг, як у принцеси Діани

Принцеса Діана