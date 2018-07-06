Меган Маркл одягла яскраво-жовту сукню від стиліста Леді Гаги: фото
Меган Маркл і принц Гаррі влаштували конкурс для молодих лідерів з країн Співдружності в будинку Мальборо-хаус на Пелл-Мелл, побудованому зі східного боку Сент-Джеймському палацу в перші роки XVIII століття.
Для виходу у теплий літній день дружина принца Гаррі Меган Маркл обрала жовту міді-сукню від знаменитого стиліста Brandon Maxwell, який відомий своєю співпрацею з Леді Гагою, і тілесного відтінку туфлі на підборах.
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Під час конкурсу під назвою "Ваша Співдружність" молоді представники Австралії, Нової Зеландії, Фіджі, Королівства Тонга ділилися ідеями про розвиток Співдружності.
Меган Маркл / Getty Images
Зауважимо, напередодні на прийомі Єлизавети II в у Букінгемському палаці Меган Маркл спробувала взяти свого чоловіка принца Гаррі за руку. Однак чоловік відмовився підтримати Меган.
Експерт з королівського етикету Міка Майер зазначає,що Меган фактично має право брати чоловіка принца Гаррі за руку, але не в присутності королеви, тому що це стане порушенням протоколу.
На офіційному заході королева була відсутня. Так, прихильники пари могли побачити, як Меган Маркл і принц Гаррі знову трималися за руки.
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images