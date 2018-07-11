Меган Маркл одягнула витончену сукню на зустріч з президентом Ірландії
Герцогиня Сассекська з принцом Гаррі вже другий день перебувають в Ірландії з їхнім першим офіційним візитом. Сьогодні, 11 липня, подружжя відвідало резиденцію президента Ірландії Майкла Гіґґінса і його дружини Сабіни Койн.
Для зустрічі в історичному графстві Дублін чарівна Меган Маркл обрала стильну сукню класичного крою від Roland Mouret, у якій знову використала її фірмовий виріз-човником. Свій образ герцогиня доповнила туфлями з вельветового матеріалу чорного кольору та чорною сумочкою від Fendi.
Читайте також: Меган Маркл приголомшила ефектними образами в Ірландії: чарівні фото
Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії
Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії
Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії
Принц Гаррі у свою чергу обрав класичний синій костюм з блакитною краваткою та білою сорочкою. Подружжя герцогів Сассекським провело ділову розмову з президентом та першою леді, обмінялось жартами щодо футболу на Чемпіонаті світу і весело провело час зі двома собаками породи "бернський зенненхунд".
Всі фото: Getty Images