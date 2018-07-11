Меган Маркл одягнула витончену сукню на зустріч з президентом Ірландії

Герцогиня Сассекська з принцом Гаррі вже другий день перебувають в Ірландії з їхнім першим офіційним візитом. Сьогодні, 11 липня, подружжя відвідало резиденцію президента Ірландії Майкла Гіґґінса і його дружини Сабіни Койн.

Для зустрічі в історичному графстві Дублін чарівна Меган Маркл обрала стильну сукню класичного крою від Roland Mouret, у якій знову використала її фірмовий виріз-човником. Свій образ герцогиня доповнила туфлями з вельветового матеріалу чорного кольору та чорною сумочкою від Fendi.

Читайте також: Меган Маркл приголомшила ефектними образами в Ірландії: чарівні фото



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії

Принц Гаррі у свою чергу обрав класичний синій костюм з блакитною краваткою та білою сорочкою. Подружжя герцогів Сассекським провело ділову розмову з президентом та першою леді, обмінялось жартами щодо футболу на Чемпіонаті світу і весело провело час зі двома собаками породи "бернський зенненхунд".

Thank you to the President of Ireland Michael D. Higgins, Mrs Higgins (and Bród and Síoda!) for the warm welcome at Áras an Uachtaráin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/SeDS0LThJ5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 юли 2018 г.

The Duke and Duchess of Sussex ring the Peace Bell at Áras an Uachtaráin, designed to mark the 10th anniversary of the Belfast Agreement #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/n1N1YXJlmD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 юли 2018 г.

Всі фото: Getty Images