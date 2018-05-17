Меган Маркл офіційно прокоментувала відмову батька приїжджати на весілля

Наречена принца Гаррі – Меган Маркл, з сумом повідомила, що її батько Томас Маркл все ж буде відсутній на весільній церемонії 19 травня у Віндзорському замку через проблеми зі здоров’ям.

Меган Маркл підтвердила чутки, що Томас Маркл не зможе повести її до вівтаря. ЗМІ подейкували, що це все через скандал навколо "фейкових" фотографій, на яких він начебто вчить історію британських монархів та робить заміри одягу. Тоді ж він розділив гроші навпіл з найнятим папараці, а автором такої скандальної ідеї стала зведена сестра Меган – Саманта.

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На жаль, мій батько не буде присутній на нашому весіллі. Я завжди дбала про нього, сподіваюся, зараз йому дадуть спокій, йому це необхідно у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Я хотіла б подякувати кожному, хто написав слова підтримки. Будь ласка, знайте, як сильно ми з Гаррі чекаємо нашого особливого дня і хочемо його розділити з усіма вами,

– йдеться в офіційній заяві Меган

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 мая 2018 г.

Варто знати, що після скандалу з фотографіями Томас Маркл переніс серцевий напад, а згодом – і важку операцію. Батько нареченої все ще скаржився на сильний біль у грудях і побоявся за своє здоров’я, тому був змушений відмовитись від приїзду у королівський двір.