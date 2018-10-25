Меган Маркл осоромилась під час ефектного виходу: кумедні деталі

Навіть принцеси та герцогині потрапляють у курйозні ситуації. Так, Меган Маркл, яка разом із принцом Гаррі перебуває у міжнародному турне, осоромилась під час публічного виходу.

До закінчення першого значного міжнародного турне герцогів Сассекських залишилось менше тижня. Наприкінці поїздки принц Гаррі та вагітна Меган Маркл отримують чималу увагу від журналістів та користувачів мережі, які помічають і найдрібніші промахи представників королівської сім'ї.

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Так, під час виходу герцогів Сассекських розкішній сукні Меган побачили не зрізану бірку. У мережі встигли пожартувати, що дружина принца Гаррі, один раз вбравши плаття, згодом поверне його до брендового бутика. Мабуть, це неабияк потішить британців, які вважають, що гардероб Меган Маркл обходиться їм у чималу копійку.



Меган Маркл осоромилась на острові Тонга / Getty Images



Конфуз Меган Маркл / Getty Images

Варто зазначити, що кумедний конфуз із герцогинею Сассекською стався під час візиту королівського подружжя до острова Тонга. Із приватного літака Меган вийшла у яскравій червоній сукні від Self-Portrait. Вбрання мало стильну вишивку та маленький пояс на талії. До сукні вона підібрала чорне взуття на підборах та клатч.



Принц Гаррі та Меган Маркл на острові Тонга / Getty Images