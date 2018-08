Меган Маркл отримала перший подарунок на день народження: фото

У суботу, 4 серпня, герцогині Сассекській Меган Маркл виповнюється 37 років. Зоозахисна організація PETA вже встигла привітати дружину принца Гаррі з днем народження.

Зоозахисники прислали Меган Маркл сумку бордового кольору від бренду Alexandra K, яка спеціалізується на виготовленні аксесуарів з екошкіри. Про це повідомляє видання The Sun.

Сумку також можна придбати на сайті бренду. Вартість подарунку герцогині становить 380 доларів.

Ця сумка підходить стилю Меган, а також її дружньому відношенню до тварин. PETA сподівається, що цей подарунок надихне королівську сім'ю і її фанів на те, щоб підтримувати бренди, які не використовують шкіру тварин, отриману жорстоким шляхом,

– зауважила директор організації Еліза Аллен.

Цікаво, що за правилами етикету британської королівської сім'ї, Меган Маркл не має права приймати подарунки від приватних осіб, які особисто їй не знайомі.

Проте члени королівської сім'ї можуть прийняти подарунок PETA для демонстрації особливого особистого ставлення до благодійної організації.



Сумка Alexandra K, яку подарували Меган Маркл

Що таке PETA? People for the Ethical Treatment of Animals ("Люди за етичне ставлення до тварин") – організація, заснована Алекс Пачеко і Інгрід Ньюкірк у 1980 році. В основі зоозахисних принципів організації лежить переконання про те, що тварини мають права, а люди не мають права використовувати тварин в їжу, для отримання одягу, проведення дослідів і будь-яких інших цілей.