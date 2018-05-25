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Меган Маркл півроку вивчатиме тонкощі королівського статусу

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Герцогиня Корноульська і Меган Маркл
Герцогиня Корноульська і Меган Маркл / Getty Images

Новоспечена дружина принца Гаррі Меган Маркл пройде піврічний навчальний курс, щоб повністю відповідати новому статусу в королівській родині.

Спеціальних знань Меган Маркл вчитиме радник королеви Єлизавети II – Саманта Коен, яка в минулому році збиралася покинути свою посаду в Букінгемському палаці.

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Однак її просили залишитись на посаді тимчасового особистого секретаря герцога і герцогині Сассекському в Кенсингтонському палаці. Саманта почала допомагати Меган з моменту заручин з принцом Гаррі, які відбулись ще в листопаді минулого року.


Меган Маркл в статусі дружини принца Гаррі на святкуванні 70-річчя принца Чарльза

Тому шість найближчих місяців вона буде вчити Меган, як стати ефективним членом королівської сім'ї і буде підтримувати її в першому турі по країні і на благодійних заходах.

"Це буде шість місяців навчання. Вона буде отримувати поради від цілого ряду людей. Її будуть навчати смирення. Тим не менш, це буде дуже інтенсивний курс. У неї дуже щільний графік. Вона працювала кожен день у своєму житті. Вона звикла до такого ритму роботи", – повідомляють у виданні.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: News.com.au
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