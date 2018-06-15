Меган Маркл похвалилася, що Гаррі – найкращий чоловік у світі

Дружина принца Гаррі Меган Маркл під час офіційного візиту у графство Чешир коротко поспілкувалася з шанувальниками. На питання щодо особистого подружнього життя Меган зізналася у тому, що Гаррі – найкращий чоловік.

Про це розповіла одна з шанувальниць, яка змогла поговорити з герцогинею, пише видання "Hello!".

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Я спитала її, як їй подобається подружнє життя, а вона відповіла: "Гаррі – найкращий чоловік у світі", це було так мило,

– розповіла дівчина.

Фанатка додала, що Меган виглядала бездоганно. Також наголосила, що герцогиня у житті виглядає набагато вродливіше, ніж на фото чи на екрані.



Меган Маркл / GettyImages

Нагадаємо, Меган Маркл та королева Єлизавета II вирушили у свій перший спільний візит, де завітали до графства Чешир в честь відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та третій офіційний вихід герцогині після весілля.