Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом

Після одруження Меган Маркл і принца Гаррі королівська сім’я перебуває під увагою ЗМІ та експертів ще більше, ніж було це 2 чи 5 років тому. Прихід екс-актриси та американки у стіни королівських володінь ще ніколи не викликав стільки дискусій та навіть скандалів.

Психологи, експерти з етикету, каліграфії та представники монархів часто оцінюють поведінку та кожен світський вихід Меган Маркл на публіку. Відхилення від королівського протоколу чи випадкові помилки потім ще довго згадують у пресі та в мережі.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили дізнатись в експерта із стосунків, сімейного психолога та психотерапевта Романа Мельниченка, що означають її феміністські жести на публіці, чи справді вона копіює принцесу Діану та чому сім’я герцогині Сассекської оприлюднює скандальні заяви про королівський двір.

У сестри Меган збереглась дитяча образа

Піcля новин про заручини принца Гаррі з Меган сім’я новоспеченої герцогині почала поливати брудом її та королівську сім’ю. Це, зокрема, стосується родичів по батьковій лінії. Чи можете ви пояснити таку реакцію? Чому Меган так не "люблять" родичі?

У сестри явно психологічна дитяча травма, пов’язана ще з тим, що її перша сім’я розпалась, адже перший шлюб у її батька тривав 8 років, а другий – сім років. Тому в неї збереглась дитяча образа і в першу чергу – на нову жінку батька, тобто маму Меган. Від цієї травми вона не позбулась протягом всього свого життя. І так як у неї народилась сестра від жінки, яку вона, напевне, в чомусь звинувачувала в дитинстві, – до прикладу, що вона забрала у неї маму чи тата, – то і звідси відповідне ставлення до Меган.



Саманта і Меган Маркл (архівне фото)

І коли, будучи в цій травмі, вона бачить, що сестра її йде вперед, чогось в житті добивається, а вона скована хворобою, то звичайно вона вважає, що це несправедливо. Несправедливість дитяча перейшла у вже таку несправедливість цього дня. І їй, можливо, навіть іноді здається, що її сестра вкрала її життя, батька, кар’єру, веселе сімейне життя і так далі.

В Гаррі йде внутрішня боротьба: бути самим собою чи слідувати протоколу

Починаючи з перших офіційних візитів, Меган Маркл почала порушувати королівський протокол. На вашу думку, це може бути стара звичка після її акторської кар’єри чи намагання бути кращою в очах людей?



Я думаю це більше те, якою вона є насправді. Вона актриса, вона модель, вона вчилась бути на публіці і бути доступною, зваблювати публіку. Тому вона як професійна акторка може це робити на людях. Меган неодноразово згадувала, що з самого дитинства вона з батьком ходила на знімальні майданчики, тому я думаю, що такий відкритий спосіб спілкування зі світом у неї сам по собі є.

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Плюс роль актриси та моделі привчила її поводити себе на публіці. І тут швидше вже йдеться не про порушення протоколу, а про створення нового образу, який сьогодні очікує суспільство.



Меган Маркл спілкується з народом

Але після одруження з принцом Гаррі вона досі продовжує порушувати королівські традиції. Чому вона намагається чинити такий опір, коли є встановлені правила?



В цілому я не можу сказати, що вона чинить опір. По-перше, у них стосунки більш рівноправні, партнерські, тобто такі, які є зараз в сучасному світі і саме це вони демонструють. В Гаррі йде внутрішня боротьба: бути самим собою чи слідувати протоколу. Тому, можливо, він теж хоче, щоб вона десь слідувала протоколу.

Треба час, щоб і їй, і йому адаптуватись. Тому навряд чи тут є сильний опір. Просто ще є звичка діяти так, як не потрібно. Меган та Гаррі просто шукають ще свій образ.

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В присутності королеви не дозволяється триматись за руки подружнім парам королівського статусу. Нещодавно Меган хотіла порушити це правило, але Гаррі вчасно забрав руку. Про що може свідчити такий жест?

У Гаррі всередині відбувається боротьба, коли старі патріархальні установки у нього вже не працюють, але повага до своєї бабусі змушує його чинити так, як прийнято. Тому і є таке протиріччя: він і хоче бути зі своєю дружиною, але перед бабусею він, звичайно, може "пасувати".



Меган Маркл з принцом Гаррі на одному прийомі з королевою Єлизаветою II

Допис, поширений The Shade Room (@theshaderoom) 28 Чер 2018 р. о 4:00 PDT

Я думаю, що Гаррі відкритий, щирий чоловік і тому для нього теж нормально триматись за руку, цілуватися і так далі. Просто в Гаррі бореться цих два начала.

Час приймати нові привила гри сучасного світу, – не патріархальні, а партнерські

В день одруження Меган Маркл зробила свій перший феміністський жест – відкрила двері принцу Гаррі. Схожі жести вона проявляла і після весілля, коли клала руку на спину своєму чоловіку. Чи справді це вияв фемінізму, а як ні, то що?

В більшості випадків її феміністські жести – це прояв того, як вона звикла жити. Але деяка театральність чи артистичність в них може бути. Цими жестами Маркл хоче показувати, що вони з Гаррі рівноправні. У неї з дитинства теж залишається дитяча травма, оскільки вона була дочкою чорношкірої і білошкірого, – герцогиня неодноразово згадувала, що їй та мамі доводилось терпіти багато образ через расову дискримінацію. Вона будь-яким чином намагається показати, що вона така ж, як і всі інші і що цікаво – це вже може бути несвідома поведінка.

Те, що ця жінка феміністка – це 100%, але це в хорошому сенсі. Тому що в нас чомусь про фемінізм переважно у негативному світлі говорять. Королівському двору теж потрібно трішки мінятися. Зважаючи на те, що дуже довгий час ними керує жінка, вже пора приймати нові привила гри сучасного світу, – не патріархальні, а партнерські.



Меган Маркл часто кладе руку на спину принцу Гаррі

Загалом, подружня пара не соромиться брати одне одного за руки на всіх офіційних заходах. Особливо часто таке бажання виявляє Меган. Експерти це пояснюють намаганням домінувати над принцом Гаррі та встановлювати власні правила. Чи справді це так, на вашу думку?

Чи вона хоче над ним домінувати – швидше за все ні. Я можу ще раз підтвердити те, що вона хоче бути з ним рівною, що вона прагне утвердити своє "я" і показати справжні партнерські стосунки. Тим більше не потрібно забувати, що Меган з Гаррі є родичами, тому в неї є королівська кров і вона може бути тим, ким вона є.

Можна назвати копіюванням поведінки будь-який її жест на публіці і притягувати за вуха різні факти

В день весілля принца Гаррі з Меган Маркл журналісти помітили на герцогині Сассекській лютий погляд королеви. Що він може означати?

Щодо лютого погляду королеви – це вже явне перебільшення і це точно притягнуто за вуха. Вона пильно і уважно дивиться на неї, можливо, вона її не розуміє в силу свого віку чи ще чогось, але щоб сильно лютий погляд – це точно неправда. Тим більше, якщо подивитися на більшість фотографій, королева старається усміхатися, але вираз в неї в цілому більш строгий.



Єлизавета II пильно дивиться на дружину свого внука Гаррі

Меган Маркл також дуже часто порівнюють з матір’ю принца Гаррі – принцесою Діаною. Їй приписують копіювання стилю та поведінки. Як це можна пояснити? Вона намагається таким чином замінити чоловіку покійну матір чи це просто збіг?

Можна назвати копіюванням поведінки будь-який її жест на публіці, постійно порівнювати з Діаною чи ще з кимось і притягувати за вуха різні факти. Якщо це буде якось системно, тоді вже можна про щось говорити. Перебільшити можна що завгодно, щоб тиражувати все більше статей на цю тему і роздувати те, чого нема.