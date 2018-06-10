Меган Маркл порушила королівські правила під час урочистого параду в Лондоні

Дружина принца Гаррі – чарівна Меган Маркл – продемонструвала стильне плаття під час дебюту на "офіційному" дні народженні королеви Єлизавети ІІ. Обраний одяг експерти розцінили, як порушення правил у королівській родині.

Розкішна герцогиня Сассекська приковує до себе погляди усіх присутніх на світських заходах, адже її ефектна зовнішність та стильні вбрання не можуть не зачарувати. Та попри те, що Меган Маркл активно вивчає королівський етикет, вона порушила правила під час виходу в Букінгемському палаці. Сталось це на святкуванні другого або так званого "офіційного" дня народження королеви Єлизавети ІІ, повідомляє Entertainment Tonight.

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Урочистий парад, в якому було залучено понад 1400 офіцерів королівської гвардії та майже 500 музикантів, надовго запам'ятається громадськості. Для Меган Маркл ця церемонія була першою, тому герцогиня Сассекська відповідально обирала плаття. Розкішна сукня світло-рожевого кольору від Carolina Herrera та капелюх створили образ герцогині.



Меган Маркл на урочистому параді в Лондоні

Однак Меган Маркл не врахувала, що всі жінки королівської родини повинні виходити до британців у вбранні, яке прикриває їх плечі. Натомість у дружини принца Гаррі було плаття зі стильним вирізом. Відтак на балконі Букінгемського палацу, з якого члени королівської сім'ї вітали королеву та всіх британців зі святом, Меган Маркл яскраво вирізнялась. Ймовірно, через це герцогиня Сассекська зайняла місце позаду членів родини монарха та скромно спілкувалась з іншими учасниками заходу.

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Меган Маркл в Букінгемському палаці

Варто зазначити, що на офіційні заходи в палаці дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон завжди обирала закриті сукні з рукавом. Це простежується з першого її виходу в статусі герцогині Кембриджської у 2011 році. А принцеса Діана завжди надавала перевагу сукням, які прикривали її плечі та руки, з першої появи на прийомі в 1981 році.



Королівська родина на параді в Лондоні