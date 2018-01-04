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Меган Маркл порушить королівську традицію під час весілля з принцом Гаррі, – ЗМІ

17:46, сьогодні 2952 Читать новость на русском
Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / gettyimages

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 19 травня 2018, але до цього часу, безумовно, воно встигне "обрости" величезною кількістю чуток та припущень.

Вже ведуться суперечки з приводу того, хто поведе до вівтаря Меган Маркл. За традицією, вести наречену до вівтаря повинен її батько. Однак US Weekly, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що цю роль виконає мама нареченої, порушивши тим самим королівські традиції.

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"Я чув, Меган хоче, щоб під вінець її відвела мама, це буде дуже мило. Вони з Гаррі шанобливо ставляться до традицій, але в цей день їхні бажання важливіші. Їх роман здається таким сучасним, і всі в Кенсингтонському палаці в захваті від цього", – коментує інсайдер.

Офіційний портрет принца Гаррі і Меган Маркл
Офіційний портрет принца Гаррі і Меган Маркл

Батьки нареченої – Дория Регланд і Томас Маркл – розлучилися, коли Меган було 6 років, і з тих пір дівчина більше часу проводить з матір'ю. Крім того, Дория відвідувала Invictus Games, і принц Гаррі вже встиг зачарувати її, в той час як з батьком Меган він ще не бачився.

Сам же Томас Маркл, дав інтерв'ю мексиканському виданню, в якому сказав, що був би дуже радий провести Меган під вінець.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл зустрічаються близько півтора року. Пара познайомилася влітку 2016 року в компанії спільних друзів. Про заручини вони офіційно повідомили 27 листопада цього року. Королівське весілля відбудеться 19 травня 2018 року.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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