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      Меган Маркл повторила образ екс-дівчини принца Гаррі: цікаве фотопорівняння

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      Меган Маркл та Дженна Коулман
      Меган Маркл та Дженна Коулман / Page Six

      Герцогиня Сассекська в Австралії засвітила стильну міді-сукню. Однак у ЗМІ помітили, що свій образ Меган Маркл скопіювала з екс-дівчини принца Гаррі – 32-річної Дженни Коулман.

      У двох красунь чимало спільного: обидві – талановиті акторки, які прагнули слави, а також зустрічались з британським принцом Гаррі. Однак для Меган стосунки закінчились розкішним весіллям, водночас Дженна Коулман у 2015 році зазнала невдачі і розірвала стосунки з нащадком королеви Єлизавети ІІ. 

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      Та це не все, що поєднує двох запальних брюнеток. Як і Дженна, Меган полюбляє брендові речі від дизайнера Емілії Вікстед. В розкішній чорній  сукні герцогиня Сассекська засвітилась на відкритті меморіалу в Сіднею. Вбрання з білими ґудзиками вона доповнила взуттям на підборах та капелюшком Philip Treacy. В руках герцогиня несла вишуканий клатч. 


      Меган Маркл в Австралії / Getty Images

      За інформацією Page Six, у такому ж вбранні за 2 тисячі доларів засвітилась і екс-кохана принца Гаррі – Дженна Коулман. От тільки акторка вибрала сукню білого кольору. У стильному брендовому одязі вона відвідала чемпіонат з поло Cartier Queens Cup, який відбувся у червні 2018 року. Британка доповнила свій look стильною сумочкою від Louis Vuitton та босоніжками. 


      Дженна Коулман / Getty Images

      Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл поїхали у перше тривале міжнародне турне. Упродовж 16 днів герцоги Сассекські відвідають Австралію, Фіджі, Тонга та Нову Зеландію. Ця поїздка є досить важливою, адже країни входять до Співдружності націй. Нещодавно подружжя відвідало острів Фрейзер. а наразі прибуло до Фіджі

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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