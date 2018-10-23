Меган Маркл повторила образ екс-дівчини принца Гаррі: цікаве фотопорівняння

Герцогиня Сассекська в Австралії засвітила стильну міді-сукню. Однак у ЗМІ помітили, що свій образ Меган Маркл скопіювала з екс-дівчини принца Гаррі – 32-річної Дженни Коулман.

У двох красунь чимало спільного: обидві – талановиті акторки, які прагнули слави, а також зустрічались з британським принцом Гаррі. Однак для Меган стосунки закінчились розкішним весіллям, водночас Дженна Коулман у 2015 році зазнала невдачі і розірвала стосунки з нащадком королеви Єлизавети ІІ.

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Та це не все, що поєднує двох запальних брюнеток. Як і Дженна, Меган полюбляє брендові речі від дизайнера Емілії Вікстед. В розкішній чорній сукні герцогиня Сассекська засвітилась на відкритті меморіалу в Сіднею. Вбрання з білими ґудзиками вона доповнила взуттям на підборах та капелюшком Philip Treacy. В руках герцогиня несла вишуканий клатч.



Меган Маркл в Австралії / Getty Images

За інформацією Page Six, у такому ж вбранні за 2 тисячі доларів засвітилась і екс-кохана принца Гаррі – Дженна Коулман. От тільки акторка вибрала сукню білого кольору. У стильному брендовому одязі вона відвідала чемпіонат з поло Cartier Queens Cup, який відбувся у червні 2018 року. Британка доповнила свій look стильною сумочкою від Louis Vuitton та босоніжками.



Дженна Коулман / Getty Images

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл поїхали у перше тривале міжнародне турне. Упродовж 16 днів герцоги Сассекські відвідають Австралію, Фіджі, Тонга та Нову Зеландію. Ця поїздка є досить важливою, адже країни входять до Співдружності націй. Нещодавно подружжя відвідало острів Фрейзер. а наразі прибуло до Фіджі.