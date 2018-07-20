Меган Маркл поїде в США без принца Гаррі: подробиці

Герцогиня Сассекська Меган Маркл планує здійснити неофіційний візит у Сполучені Штати Америки, щоб побачити сім'ю і друзів.

Про це повідомляє видання US Weekly.

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Напередодні зазначалось, що принц Гаррі та Меган Маркл відвідають разом Сполучені Штати Америки. Однак, тур країною заплановано здійснити протягом весни 2019 року.

Інсайдери видання наголошують, що Меган хоче поїхати у США протягом найближчих двох тижнів без чоловіка принца Гаррі.

Спочатку герцогиня зупиниться у Нью-Йорку, а потім поїде в Лос-Анджелес.

Вона планує провести особисту неофіційну поїздку цього літа, щоб побачити родину та друзів,

– йдеться у джерелі.

Нагадаємо, напередодні зведена сестра Меган Саманта Маркл накинулася на герцогиню з образами. Вона заявила, що через поведінку Меган Маркл вмирає їхній батько Томас і це її провина.



Також старший брат герцогині Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.