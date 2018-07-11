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Меган Маркл приголомшила ефектними образами в Ірландії: чарівні фото

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Меган Маркл та принц Гаррі в Ірландії
Меган Маркл та принц Гаррі в Ірландії

Розкішна Меган Маркл продовжує вражати прихильників королівської родини ефектними образами на офіційних заходах. Герцогиня Сассекська підтримала свого чоловіка принца Гаррі під час поїздки до Ірландії, де привернула увагу всіх розкішним вбранням.

Вперше після весілля принц Гаррі та Меган Маркл здійснили закордонну поїздку. Пара відправилась до сусідньої країни – Ірландії, де герцоги відвідали посольство Великобританії. 

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До відрядження Меган Маркл відповідально підготувалась та обрала два ефектні плаття, які підкорили всіх учасників заходу. Одразу після приземлення королівського літака в аеропорту Дубліна чарівна герцогиня Сассекська засвітила приталену сукню від Givenchy зеленого кольору. Вбрання підкреслило струнку фігуру дружини принца Гаррі. До розкішного та класичного одягу Меган підібрала бежеві туфлі-човники та коричневу сумку. Елегантна зачіска та макіяж завершили "лук" герцогині. 

 

 

 

 

Представники королівської родини не гаяли часу та, змінивши вбрання, відправились на вечірку в саду, організовану британським посольством. На світський захід Меган Маркл вбрала витончену сукню-міді від Emilia Wikstead. Вбрання підкреслило струнку фігуру герцогині. 

Дружина принца Гаррі вирішила не експериментувати з кольорами та підібрала до образу чорний клатч і елегантне взуття на підборах. Хвилясте волосся та ідеальний макіяж завершили розкішний "лук" Меган Маркл. 

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі в Ірландії


Перше закордонне відрядження герцогів Сассекських


Герцогиня Сассекська Меган Маркл
 


Чарівна Меган Маркл
 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Ірландія
Джерело: 24 Канал
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