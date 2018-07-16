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Меган Маркл проти Кейт Міддлтон: кому більше личить жовта сукня

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Кейт Міддлтон та Меган Маркл у жовтих сукнях
Кейт Міддлтон та Меган Маркл у жовтих сукнях / Колаж: 24 Канал

Насичений жовтий стає популярним кольором серед знаменитостей, зокрема, серед королівської родини.

Так, у жовтій сукні від Brandon Maxwell з’явилася Меган Маркл на зустрічі з представниками країн Співдружності. Її вбрання було без рукавів та облягало чудову струнку фігуру.

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Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі

Кілька днів після цього, на чоловічому фіналі Вімблдону, у схожій сукні з'явилася і Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська обрала сукню з рукавами-воланами від італійського бренду Dolce & Gabbana.

Варто відзначити, що і Кейт вразила стрункою фігурою: як відомо, вона народила третю дитину кілька місяців тому.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон та принц Вільям

 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Стиль і мода Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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