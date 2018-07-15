Меган Маркл робить макіяж без допомоги професійних візажистів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відмовилася від послуг професійних візажистів. Так, у рамках офіційного візиту до Ірландії обраниця принца Гаррі робить макіяж самостійно.

Про це розповів близький друг Меган Маркл, візажист Деніел Мартін, який був відповідальним за весільний макіяж герцогині, на своїй сторінці в Instagram.

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Візажист опублікував фото принца Гаррі і Меган Маркл, зроблене на святковій службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди 100-річчя Королівських повітряних сил. Прихильники спершу подумали, що це результат роботи Мартіна. Однак він відповів, що останнім часом вона вважає за краще робити свій макіяж самостійно.

"Я не робив їй макіяж, вона і сама відмінно справляється, чи не так? Вона сама зробила макіяж для цього заходу", – наголосив Мартін.