Меган Маркл розчулила промова тенісистки Серени Вільямс: відеофакт

Герцогиня Сассекська Меган Маркл не прагне сидіти в королівському палаці, а відвідує дедалі більше світських та офіційних заходів. Кожна її поява викликає чимало увагу, тому приховати емоції від громадськості дружині принца Гаррі вкрай складно.

Як відомо, представниці королівської родини – чарівні Кейт Міддлтон та Меган Маркл – зробили своєрідний дівич-вечір та вперше без чоловіків сходили на спортивну подію. Жінки вирішили разом переглянути фінал Вімблдонського турніру 2018. Елегантні вбрання, милі посмішки та демонстрації сімейної ідилії – не все, чим відзначився перегляд тенісного поєдинку.

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Представниці королівської родини на Вімблдоні 2018

Розкішна Меган Маркл, яка стала народною улюбленицею у Великобританії, пустила сльозу під час промови тенісистки Серени Вільямс. Цей щемливий момент зафіксували камери.

Для мене це був надзвичайний турнір. Я не розчарована – я надіялась зайти настільки далеко,

– розпочала свою промову Серена Вільямс після поразки.

Окрім цього, тенісистка розповіла, що з усіх сил намагається поєднувати своє захоплення спортом з материнством. Однак інколи це складно зробити. Також на запитання журналістки про німецьку суперницю Анджелік Кербер, яка перемогла знамениту американку, Серена ще раз привітала її та зазначила, що вона надзвичайно сильна спортсменка.

Такі щемливі слова та тремтіння голосу американки розчулили і герцогиню Сассекську, яка, судячи з її реакції, вболівала за Серену Вільямс.