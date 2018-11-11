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      Меган Маркл та Кейт Міддлтон взяли участь в офіційному заході: промовисті фото

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      Кейт Міддлтон та принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі
      Кейт Міддлтон та принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі / Фото із соцмереж

      Королівська сім'я відвідала щорічний Фестиваль пам'яті, що відбувся у лондонському Роял Альберт-Холі. Не пропустили заходу й улюблениці британців – герцогині Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

      Щороку королівська сім'я збирається з високопосадовцями, щоб вшанувати пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах. У 2018 році Фестиваль пам'яті присвятили 100-річчю з часу закінчення Першої світової війни. Урочистий захід провели за участю всіх членів королівської родини. 

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      Згідно з етикетом, всі учасники прийшли до Роял Альберт-Холу в чорному вбранні. Не знехтували дрес-кодом і британські герцогині. Вони супроводжували своїх чоловіків, принца Вільяма та Гаррі, у розкішному темному вбранні. 

      Так, вагітна Меган Маркл засвітилась на Фестивалі пам'яті в чорному пальто від улюбленого дизайнера Stella McCartney. В осінньому вбранні герцогиня Сассекська підкреслила округлий живіт, що виглядало дуже мило. Дружина принца Гаррі доповнила свій look взуттям на підборах та клатчем. 

       

       

       

      Варто зазначити, що це не вперше Меган Маркл вийшла у світ в дизайнерському пальті. Взимку 2017 року вона засвітила його під час візиту до міста Кардіфф. 

       

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      А от Кейт Міддлтон прийшла на захід в елегантній приталеній сукні Roland Mouret. Вбрання мало зміщений V-подібний виріз, який додав вигляду герцогині Кембриджській ще більшої вишуканості. Взуття на підборах та скромний клатч завершив образ Кейт Міддлтон. 

       

       

       

      Не менш елегантно виглядала й сама королева Єлизавета ІІ. Її Величність обрала блискучу сукню, яку прикрасила сірою накидкою, чорними рукавичками та витонченими прикрасами. Супроводжували монарха принц Чарльз, герцогиня Камілла та інші члени королівської родини. 

       

       

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон
      Джерело: 24 Канал
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