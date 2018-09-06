Меган Маркл та принц Гаррі назвали свої улюблені диснеївські мультфільми

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі відвідало головний захід фонду WellChild Awards – вручення премій важкохворим дітям, які мужньо борються з недугою. Там вони зробили зворушливе зізнання про те, які мультфільми є їхніми улюбленими.

Про це повідомила кореспондентка видання Daily Mail у своєму мікроблозі в Twitter.

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4 вересня королівське подружжя відвідало щорічну церемонію в готелі Royal Lancaster Hotel. Під час заходу Меган і Гаррі поспілкувалися з дітьми та їхніми сім'ями.

Цікаво, що малюки поцікавилися у подружжя, які мультфільми вони люблять дивитися.

Принц Гаррі розповів, що його улюблений мультфільм – "Король Лев", а Меган Маркл зізналася, що завжди любила "Русалоньку".