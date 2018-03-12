Меган Маркл та Єлизавета II вперше разом з'явилися на публіці: яскраві фото

Королівська родина взяла участь у службі в честь Дня співдружності націй. На подію прийшла королева Єлизавета II, принци Чарльз, Вільям і Гаррі, герцогиня Корнуольська Камілла і герцогиня Кембриджська Кетрін та майбутня дружина принці Гаррі Меган Маркл.

Варто відзначити, що для Меган ця подія стала особливою, оскільки це перший раз, коли вона з'явилася на публіці разом з королевою Великобританії.

Крім того, нещодавно Маркл прийняла англіканську віру.

Читайте також: Меган Маркл назвали найкрасивішою у королівській родині

Меган Маркл та принц Гаррі

Єлизавета II

На службу Меган обрала білосніжне пальто та доповнила образ більм беретом. Кейт Міддлтон прийшла на подію у темно синьому пальті та капелюсі з широкими полями. А Єлизавета II була у костюму насиченого кольору марсала.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла