Меган Маркл у компанії королівської родини відвідала перегони Royal Ascot: фото
У Великобританії почалися традиційні кінні перегони Royal Ascot, які відвідала королівська родина та новоспечена герцогиня Меган Маркл.
Кінні перегони стартували з урочистої королівської ходи від Віндзорського замку до іподрому. А забіг починається, коли прибуває королева Єлизавета II.
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Королева Єлизавета II та принцеса Анна
Меган Маркл була у супроводі чоловіка – принца Гаррі, також їм склали компанію граф і графиня Уессекська – принц Едвард і його дружина Софі, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, принцеси Беатрис та Євгенія та інші члени королівської родини.
Меган Маркл
Меган Маркл у білосніжній сукні
Меган Маркл та принц Гаррі
На свої перші перегони Royal Ascot Меган обрала білосніжну сукню Givenchy, капелюшок Philip Treacy, чорні туфлі і клатч Givenchy.
Королівська родина на Royal Ascot
Меган Маркл мило розмовляла з Каміллою Паркер-Боулз
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images