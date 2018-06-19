Меган Маркл у компанії королівської родини відвідала перегони Royal Ascot: фото

У Великобританії почалися традиційні кінні перегони Royal Ascot, які відвідала королівська родина та новоспечена герцогиня Меган Маркл.

Кінні перегони стартували з урочистої королівської ходи від Віндзорського замку до іподрому. А забіг починається, коли прибуває королева Єлизавета II.

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Королева Єлизавета II та принцеса Анна

Меган Маркл була у супроводі чоловіка – принца Гаррі, також їм склали компанію граф і графиня Уессекська – принц Едвард і його дружина Софі, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, принцеси Беатрис та Євгенія та інші члени королівської родини.

Меган Маркл

Меган Маркл у білосніжній сукні

Меган Маркл та принц Гаррі

На свої перші перегони Royal Ascot Меган обрала білосніжну сукню Givenchy, капелюшок Philip Treacy, чорні туфлі і клатч Givenchy.

Королівська родина на Royal Ascot

Меган Маркл мило розмовляла з Каміллою Паркер-Боулз

Меган Маркл та принц Гаррі

Фото: Getty Images