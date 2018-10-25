Меган Маркл у розкішній білій сукні одягнула каблучку принцеси Діани на урочистий прийом: фото

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують мандрувати країнами Співдружності націй. Королівське подружжя, покинувши Фіджі, вирушило до острова Тонга, де зустрілися на приватній аудієнції з королем Тупо VI і королевою Нанасіпау.

Ввечері принца Гаррі і Меган Маркл запросили на урочисту вечерю у королівській резиденції. Герцогиня Сассекська продемонструвала третій за день розкішний образ.

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Для виходу дружина британського принца одягнула білосніжне довге плаття з розрізом внизу і камінням на плечах від Theia Couture. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на підборах від Aquazzura.

Неповторною детталю стала каблучка з аквамарином на пальці Меган Маркл – сімейна реліквія, яка належала принцесі Діані. Принц Гаррі подарував її дружині у день їхнього весілля.



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty