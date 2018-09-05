Меган Маркл у стильному костюмі відвідала благодійний захід: промовисті фото
Чарівна Меган Маркл підтримала принца Гаррі на благодійній події та супроводжувала його під час офіційного виходу в Лондоні.Герцогиня Сассекська виглядала розкішно і залюбки спілкувалась з учасниками заходу.
Після церемонії одруження з принцом Гаррі екс-акторка Меган Маркл почала активно вивчати традиції та правила поведінки членів королівської родини. Тепер герцогиня Сассекська почала пізнавати й відповідальну роботу, яку її чоловіку довірив Кенсінгтонський палац. Так, принц Гаррі є амбасадором низки благодійних організацій, відтак щороку бере участь у їх заходах.
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Однією з таких подій є головний захід фонду WellChild Awards – вручення премій важкохворим дітям, які мужньо борються з недугою. Щорічну церемонію провели в готелі Royal Lancaster Hotel, куди принц Гаррі у супроводі Меган Маркл прибули 4 вересня.
Для публічного виходу герцогиня Сассекська обрала чорний штанний костюмі від бренду Altuzarra і топ Deitas. Стильний і витриманий образ Меган Маркл доповнила взуттям на підборах і клатчем. Заплетене волосся та макіяж з акцентом на очі завершили look дружини принца Гаррі.
Меган Маркл та прицн Гаррі
Чарівна герцогиня Сассекська на благодійному заході в Лондоні
Герцоги Сассекські
Зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з важкохворими дітьми
Герцоги Сассекські на благодійному заході
Представники королівської родини
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