Меган Маркл у стильному костюмі відвідала благодійний захід: промовисті фото

Чарівна Меган Маркл підтримала принца Гаррі на благодійній події та супроводжувала його під час офіційного виходу в Лондоні.Герцогиня Сассекська виглядала розкішно і залюбки спілкувалась з учасниками заходу.

Після церемонії одруження з принцом Гаррі екс-акторка Меган Маркл почала активно вивчати традиції та правила поведінки членів королівської родини. Тепер герцогиня Сассекська почала пізнавати й відповідальну роботу, яку її чоловіку довірив Кенсінгтонський палац. Так, принц Гаррі є амбасадором низки благодійних організацій, відтак щороку бере участь у їх заходах.

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Однією з таких подій є головний захід фонду WellChild Awards – вручення премій важкохворим дітям, які мужньо борються з недугою. Щорічну церемонію провели в готелі Royal Lancaster Hotel, куди принц Гаррі у супроводі Меган Маркл прибули 4 вересня.

Для публічного виходу герцогиня Сассекська обрала чорний штанний костюмі від бренду Altuzarra і топ Deitas. Стильний і витриманий образ Меган Маркл доповнила взуттям на підборах і клатчем. Заплетене волосся та макіяж з акцентом на очі завершили look дружини принца Гаррі.



Меган Маркл та прицн Гаррі



Чарівна герцогиня Сассекська на благодійному заході в Лондоні



Герцоги Сассекські



Зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з важкохворими дітьми



Герцоги Сассекські на благодійному заході