Меган Маркл у стильному образі підтримала принца Гаррі на матчі з поло: фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл підтримала свого чоловіка принца Гаррі на черговому матчі з поло, який відбувся у Беркширі.

Для такої події Меган обрала темно-синю сукні від Carolina Herrera з глибоким вирізом і широким поясом з квадратної пряжкою. Такий фасон ідеально підкреслив струнку фігуру герцогині.

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Меган Маркл на матчі з поло

Свій образ Маркл доповнила трендовим плетеним клатчем та темними окулярами. Герцогиня Сассекська була у свої улюблених туфлях від Aquazzura.

Меган обрала бюджетний клатч