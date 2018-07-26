Меган Маркл у стильному образі підтримала принца Гаррі на матчі з поло: фото
Герцогиня Сассекська Меган Маркл підтримала свого чоловіка принца Гаррі на черговому матчі з поло, який відбувся у Беркширі.
Для такої події Меган обрала темно-синю сукні від Carolina Herrera з глибоким вирізом і широким поясом з квадратної пряжкою. Такий фасон ідеально підкреслив струнку фігуру герцогині.
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Меган Маркл на матчі з поло
Свій образ Маркл доповнила трендовим плетеним клатчем та темними окулярами. Герцогиня Сассекська була у свої улюблених туфлях від Aquazzura.
Меган обрала бюджетний клатч
Джерело: 24 Канал
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