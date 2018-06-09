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Меган Маркл в елегантній сукні дебютувала на лондонському параді: ефектні фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл на параді в Лондоні
Принц Гаррі та Меган Маркл на параді в Лондоні / Getty images

Принц Гаррі у супроводі своєї чарівної дружини Меган взяв участь у розкішному параді на честь дня народження британського монарха. На заході Меган Маркл засвітила стильну дизайнерську сукню.

Традиційно, у другу суботу червня Її Величність Єлизавета ІІ організовує грандіозний парад, в якому беруть участь всі члени королівської родини. Винятком не стала новоспечена герцогиня Сассекська, яка у супроводі принца Гаррі прибула на світський захід. 

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Чарівна Меган Маркл вперше взяла участь в цьому королівському заході, відтак з великою відповідальністю обирала своє вбрання. Перед британцями та гостями країни герцогиня Сассекська з'явилась у ніжній сукні блідо-рожевого кольору від бренду Carolina Herrera. Плаття мало елегантний виріз, який відкривав тендітні плечі Меган Маркл.

До стильного вбрання дружина принца Гаррі підібрала розкішний капелюх та взуття на підборах. Хвилясте волосся й ідеальний макіяж з акцентом на очі завершили образ Меган Маркл. 


Меган Маркл на параді в Лондоні

Водночас принц Гаррі обрав для параду традиційну форму з кашкетом та білими рукавицями. Під час поїздки в кареті подружжя виглядало щасливо, а герцог Сассекський щось палко розповідав дружині. 

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Принц Гаррі та Меган Маркл


Герцоги Сассекські


Принц Гаррі та Меган Маркл на урочистому параді в Лондоні


Чарівний образ Меган Маркл

Варто зазначити, що парад з нагоди дня народження королеви Єлизавети ІІ – одна з небагатьох подій, які об'єднують всю родину монарха. Відтак всі члени королівської сім'ї прибули на грандіозну подію. Не минула увагою її й дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка вбрала скромну сукню блакитного кольору та капелюх. 


Королівська родина

Теги: LifeStyle Великобританія Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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