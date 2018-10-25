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      Меган Маркл в елегантній сукні урочисто попрощалась з Фіджі: чарівні фото

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      Меган Маркл у Фіджі
      Меган Маркл у Фіджі / Getty images

      Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують мандрувати країнами Співдружності націй. Представники королівської родини попрощались з мальовничою країною Фіджі.

      Перед від'їздом герцоги Сассекські завершили 10-ий день туру в місті Наді. Там принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь в урочистій церемонії відкриття статуї, присвяченій сержантові Талаязу Лабалабі. Приватний літак королівського подружжя радо зустріли місцеві високопосадовці. Герцогів посадили на зручні шкіряні крісла попереду всіх, тому здавалось, що принц Гаррі та Меган Маркл зайняли трон. 

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      Вагітна дружина внука Єлизавети ІІ вийшла з літака у стильному та елегантному вбранні зеленого кольору. Меган Маркл обрала сукню від Jason Wu, вартість якої сягає 2500 доларів. Витончений look вона доповнила чорними туфлями-лодочками та клатчем. Золоті сережки у формі листка та браслети завершили ефектний образ герцогині Сассекської.


      Меган Маркл / Getty Images

      Не менш стильно виглядав і принц Гаррі. Внук Її Величності прийшов на урочистий захід у світлому костюмі та білій сорочці. Стильне коричневе взуття та краватка такого ж кольору завершили образ принца Гаррі.  


      Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images


      Герцоги Сассекські / Getty Images


      Елегантний образ Меган Маркл / Getty Images

      Варто зазначити, що у графіку герцогів Сассекських ще чимало офіційних заходів. Наразі королівське подружжя вирушило до острова Тонга. Попереду у принца Гаррі та Меган Маркл – 6 днів міжнародного турне. 

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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