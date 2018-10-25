Меган Маркл в елегантній сукні урочисто попрощалась з Фіджі: чарівні фото

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують мандрувати країнами Співдружності націй. Представники королівської родини попрощались з мальовничою країною Фіджі.

Перед від'їздом герцоги Сассекські завершили 10-ий день туру в місті Наді. Там принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь в урочистій церемонії відкриття статуї, присвяченій сержантові Талаязу Лабалабі. Приватний літак королівського подружжя радо зустріли місцеві високопосадовці. Герцогів посадили на зручні шкіряні крісла попереду всіх, тому здавалось, що принц Гаррі та Меган Маркл зайняли трон.

Читайте також: Вагітну Меган Маркл евакуювали з натовпу на базарі: фото і відео

Вагітна дружина внука Єлизавети ІІ вийшла з літака у стильному та елегантному вбранні зеленого кольору. Меган Маркл обрала сукню від Jason Wu, вартість якої сягає 2500 доларів. Витончений look вона доповнила чорними туфлями-лодочками та клатчем. Золоті сережки у формі листка та браслети завершили ефектний образ герцогині Сассекської.



Меган Маркл / Getty Images

Не менш стильно виглядав і принц Гаррі. Внук Її Величності прийшов на урочистий захід у світлому костюмі та білій сорочці. Стильне коричневе взуття та краватка такого ж кольору завершили образ принца Гаррі.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images



Герцоги Сассекські / Getty Images



Елегантний образ Меган Маркл / Getty Images

Варто зазначити, що у графіку герцогів Сассекських ще чимало офіційних заходів. Наразі королівське подружжя вирушило до острова Тонга. Попереду у принца Гаррі та Меган Маркл – 6 днів міжнародного турне.