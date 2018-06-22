Меган Маркл вагітна двійнею, – ЗМІ
Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл готуються до поповнення в сімействі – як пишуть ЗМІ, Меган вагітна двійнею.
Про це інформують західні ЗМІ, зокрема, Hollywood Life.
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Як розповіло джерело видання, 36-річна Меган і 33-річний Гаррі були приголомшені тим, наскільки швидко це сталося. Майбутні батьки взнали радісну новину, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці.
Весілля Меган і Гаррі відбулося майже місяць тому
Про вагітність Маркл знає королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз із дружиною, однак першими, кому Гаррі й Меган розкрили свій секрет, були принц Вільям і Кейт Міддлтон.
Як пишуть таблоїди, тепер героцогиня Кембриджська дає поради Меган, як приховати животик на публіці.
Також повідомляється, що Гаррі та Меган можуть перебратися з сім'єю до США.
"Меган пішла на численні жертви, аби пристосуватися до королівського життя. Він знає, що її серце завжди буде у Каліфорнії, і хоче, щоби жінка його мрій і мати його дітей була щасливою", – додав співрозмовник видання.
Нагадаємо, 19 травня відбулась найочікуваніше весілля – вінчання принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.