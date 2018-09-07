Меган Маркл вбрала розкішну сукню на концерт у Лондоні: чарівні фото

Герцоги Сассекські сходили на благодійний концерт у Лондоні. Меган Маркл, як завжди, виглядала розкішно, вбравши витончену сукню.

Як повідомляє видання People, 6 вересня у Лондоні відбувся благодійний концерт з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Всі зібрані кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, амбасадорами яких є члени королівської сім'ї. Запрошеними гостями були принц Гаррі та його чарівна дружина Меган Маркл.

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Поява герцогів Сассекських одразу ж привернула увагу всіх гостей благодійного концерту. Принц Гаррі покрасувався перед британцями у класичному костюмі, білій сорочці з краваткою та туфлях. А от Меган Маркл обрала для заходу синю вишукану сукню від дизайнера Jason Wu. Свій образ герцогиня Сассекська доповнила туфлями на підборах та клатчем. Розплетене хвилясте волосся та макіяж з акцентом на очі завершили образ Меган Маркл.



Принц Гаррі та Меган Маркл



Герцогиня Сассекська Меган Маркл

За інформацією ЗМІ, королівське подружжя не одразу зайняло свої місця в залі. Принц Гаррі та Меган Маркл зачекали, коли всі учасники концерту знайдуть відведені для них крісла. Після цього оркестр під керівництвом диригента Річара Кука привітав королівську пару, загравши гімн.



Герцоги на благодійному концерті в Лондоні

На сцену благодійного концерту також вийшли співачка Леслі Гаррет та королівський хор. Під час антракту принц Гаррі та Меган не сиділи осторонь, а активно спілкувались, як з зірковими гостями концерту, так і з представниками благодійних організацій.

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Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали концерт у Лондоні



Чарівна Меган Маркл поспілкувалась з гостями заходу

До слова, на деяких знімках, зроблених під час благодійного концерту, сукня Меган Маркл підводила її. Через оригінальний крій одяг додавав зайвих кілограмів герцогині Сассекській, що може спровокувати чутки про її вагітність.



Принца Гаррі супроводжувала Меган Маркл



Конфуз із сукнею Меган Маркл