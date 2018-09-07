11:45
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Меган Маркл вбрала розкішну сукню на концерт у Лондоні: чарівні фото

5415 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty images

Герцоги Сассекські сходили на благодійний концерт у Лондоні. Меган Маркл, як завжди, виглядала розкішно, вбравши витончену сукню.

Як повідомляє видання People, 6 вересня у Лондоні відбувся благодійний концерт з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Всі зібрані кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку благодійних організацій, амбасадорами яких є члени королівської сім'ї. Запрошеними гостями були принц Гаррі та його чарівна дружина Меган Маркл. 

Читайте також: Меган Маркл у стильному костюмі відвідала благодійний захід: промовисті фото

Поява герцогів Сассекських одразу ж привернула увагу всіх гостей благодійного концерту. Принц Гаррі покрасувався перед британцями у класичному костюмі, білій сорочці з краваткою та туфлях. А от Меган Маркл обрала для заходу синю вишукану сукню від дизайнера Jason Wu. Свій образ герцогиня Сассекська доповнила туфлями на підборах та клатчем. Розплетене хвилясте волосся та макіяж з акцентом на очі завершили образ Меган Маркл. 


Принц Гаррі та Меган Маркл


Герцогиня Сассекська Меган Маркл

За інформацією ЗМІ, королівське подружжя не одразу зайняло свої місця в залі. Принц Гаррі та Меган Маркл зачекали, коли всі учасники концерту знайдуть відведені для них крісла. Після цього оркестр під керівництвом диригента Річара Кука привітав королівську пару, загравши гімн. 


Герцоги на благодійному концерті в Лондоні

На сцену благодійного концерту також вийшли співачка Леслі Гаррет та королівський хор. Під час антракту принц Гаррі та Меган не сиділи осторонь, а активно спілкувались, як з зірковими гостями концерту, так і з представниками благодійних організацій. 

Читайте також: Вслід за Меган Маркл: королева Летиція з’явилась на публіці у стильній джинсовій сукні


Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали концерт у Лондоні


Чарівна Меган Маркл поспілкувалась з гостями заходу

До слова, на деяких знімках, зроблених під час благодійного концерту, сукня Меган Маркл підводила її. Через оригінальний крій одяг додавав зайвих кілограмів герцогині Сассекській, що може спровокувати чутки про її вагітність.


Принца Гаррі супроводжувала Меган Маркл 


Конфуз із сукнею Меган Маркл

Теги: Великобританія LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я благочинність
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2183
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
6 вересня, 23:24 Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Дві партії в Сенаті США погодили посилення санкцій проти Росії, які не зможе відмінити Трамп
 13 червня 2017 , 09:07
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук