Меган Маркл відтворила минулорічний образ: фото

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали прийом, який організувала прем'єр-міністром Нової Зеландії Джассінда Ардерн в історичному музеї в Окленді. Для такої події королівське подружжя змінило образи на більш вечірні.

Цього разу Меган Маркл з’явилася на публіці у темно-синій сукні від Antonio Berardi без рукаві і у нюдових лодочках на каблуках від Aquazzura. Свій образ вона доповнила маленьким чорним клатчем від Dior та елегантними сережками.

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Меган Маркл і принц Гаррі відвідали прийом у Новій Зеландії

Меган обрала сукню, у якій виходила на публіку і минулого року

Варто відзначити, що у цій же сукні Меган вже виходила в люди в травні минулого року на благодійному турнірі з поло, коли ще не була одружена з принцом Гаррі.

Тоді пара вперше з'явилася разом на заході та ще й продемонструвала папарацці свій перший поцілунок.

Меган на турнірі з поло Audi Polo Challenge у 2017 році

Меган на турнірі з поло Audi Polo Challenge у 2017 році