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      Меган Маркл відтворила минулорічний образ: фото

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      Меган Маркл з'явилася у минулорічному образі
      Меган Маркл з'явилася у минулорічному образі / Getty Images

      Герцог та герцогиня Сассекські відвідали прийом, який організувала прем'єр-міністром Нової Зеландії Джассінда Ардерн в історичному музеї в Окленді. Для такої події королівське подружжя змінило образи на більш вечірні.

      Цього разу Меган Маркл з’явилася на публіці у темно-синій сукні від Antonio Berardi без рукаві і у нюдових лодочках на каблуках від Aquazzura. Свій образ вона доповнила маленьким чорним клатчем від Dior та елегантними сережками.

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      Меган Маркл і принц Гаррі відвідали прийом у Новій Зеландії 

      Меган обрала сукню, у якій виходила на публіку і минулого року 

      Варто відзначити, що у цій же сукні Меган вже виходила в люди в травні минулого року на благодійному турнірі з поло, коли ще не була одружена з принцом Гаррі.

      Тоді пара вперше з'явилася разом на заході та ще й продемонструвала папарацці свій перший поцілунок.

      Меган на турнірі з поло Audi Polo Challenge у 2017 році

      Меган на турнірі з поло Audi Polo Challenge у 2017 році

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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