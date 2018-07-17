Меган Маркл відвідала світський захід в нетиповому для неї вбранні: фото

Дружина принца Гаррі – чарівна екс-акторка Меган Маркл – супроводжувала його на одному зі світських заходів Лондона. Герцогиня привернула увагу громадськості елегантним та стильний вбранням.

Меган Маркл, здається, освоїлась в королівській родині та звикла до свого статусу, адже на кожному світському чи офіційному заході вона демонструє чудові манери та вбрання. Винятком не став і спільний її вихід з принцом Гаррі.

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Герцоги Сассекські відвідали виставку в лондонському арт-комплексі SouthBank Centre. Захід був присвячений роковинам першого президента ПАР Нельсона Мандели. Організатори підібрали експонати, які демонструють громадянську та політичну діяльність відомої постаті.

До особливої виставки Меган Маркл підготувалась: вона підібрала чарівну сукню, яка дещо не подібна до всіх інших образів дружини принца Гаррі. Герцогиня Сассекська вбрала розкішну та стильну сукню від бренду Nonie. Світле плаття було прикрашене чорними ґудзиками і поясом, що нагадувало крій плаща.



Меган Маркл та принц Гаррі

До оригінального вбрання Меган підібрала туфлі-човники на підборах та сумку. Окрім цього, герцогиня зібрала волосся в зачіску та підібрала ледь помітні прикраси.

Зазначимо, що принц Гаррі, який, за інформацією західних ЗМІ, допомагає чарівній Меган підбирати вбрання, виглядав не менш ефектно. Світлі штани і піджак з білосніжною сорочкою виглядали дуже стильно.



Герцоги Сассекські



Стильний вихід герцогів Сассекських



Представники королівської родини в Лондоні