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Меган Маркл вперше відвідала захід з королевою Єлизаветою II: яскраві фото

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Меган Маркл і королева Єлизавета II
Меган Маркл і королева Єлизавета II / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекська, як і повідомлялось раніше, без чоловіка принца Гаррі вперше вийшла у світ. Меган Маркл одна супроводжувала королеву Єлизавету II під час поїздки до графства Чешир, північно-західна Англія.

Меган Маркл та королева Єлизавета II вирушили у свій перший спільний візит, де завітали до графства Чешир в честь відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та третій офіційний вихід герцогині після весілля.

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ЇЇ Величність та герцогиня Сассекська відправились на місце події королівським потягом, яким зазвичай пересуваються сама королева, її чоловік принц Філіп та її син принц Чарльз із дружиною Каміллою. Тому варто зазначити, що така поїздка для Меган Маркл є виявом неабиякої прихильності королеви Єлизавети до свого молодшого онука та її самої.


Меган Маркл і королева Єлизавета II


Меган Маркл і королева Єлизавета II

Для першого спільного світського виходу Меган Маркл обрала бежеву сукню міді-сукню з чорним пояском, який підкреслював її фігуру та з великим манжетом на плечах. Образ завершували чорні підбори і сумочка такого ж кольору. Що цікаво, у Меган нафарбовані нігті, однак королівський протокол забороняє їх фарбувати будь-яким кольором.


Меган Маркл і королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II у свою чергу обрала яскраве пальто салатового кольору, яке вона одягнула поверх сукні з ніжним квітковим принтом. Свій наряд королівська особа доповнила стильним салатовим капелюшком, рукавичками, чорною сумочкою і туфлями. Помітно, що королева та Меган Маркл добре разом проводили час – вони багато сміялись та разом активно спілкувались з прихильниками королівської сім'ї.


Меган Маркл і королева Єлизавета II


Меган Маркл і королева Єлизавета II

Нагадаємо, що після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл точилось багато чуток щодо стосунків новоспеченої герцогині Сассекської і королеви. На весіллі фотографи зловили насторожливий погляд на Меган Маркл, який згодом психологи пояснювали як підготування до тривалого протистояння за вплив над своїм онуком принцом Гаррі.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Єлизавета II Мода
Джерело: 24 Канал
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