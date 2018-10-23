Меган Маркл вразила елегантною сукнею зі шлейфом: фото

Меган Маркл і принц Гаррі в рамках королівського туру покинули Австралію і вирушили до Фіджі, де проведуть кілька днів.

Спершу Меган з’явилася перед публікую у ніжному образі: у сукні від австралійського бренду Zimmerman та капелюшку від Stephen Jones.

А ввечері подружжя вирушило на офіційний прийом від імені президента Фіджі в один з готелів столиці держави – міста Суви.

Такий захід передбачає відповідний дрес-код, тому Меган змінила образ на більш вечірній. Герцогиня обрала розкішну сукню насиченого блакитного кольору із накидкою-шлейфом. Look Меган доповнювали коштовні сережки та браслет.

А герцог був у класичному чорному смокінгу.

Вагітна Меган Маркл та принц Гаррі

Меган виглядала розкішно