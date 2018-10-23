Меган Маркл вразила елегантною сукнею зі шлейфом: фото
Меган Маркл і принц Гаррі в рамках королівського туру покинули Австралію і вирушили до Фіджі, де проведуть кілька днів.
Спершу Меган з’явилася перед публікую у ніжному образі: у сукні від австралійського бренду Zimmerman та капелюшку від Stephen Jones.
А ввечері подружжя вирушило на офіційний прийом від імені президента Фіджі в один з готелів столиці держави – міста Суви.
Такий захід передбачає відповідний дрес-код, тому Меган змінила образ на більш вечірній. Герцогиня обрала розкішну сукню насиченого блакитного кольору із накидкою-шлейфом. Look Меган доповнювали коштовні сережки та браслет.
А герцог був у класичному чорному смокінгу.
Вагітна Меган Маркл та принц Гаррі
Меган виглядала розкішно
Джерело: 24 Канал
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