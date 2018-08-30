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Меган Маркл вразила публіку надто відвертою сукнею: фото

2723 Читать новость на русском
Принц Гаррі і Меган Маркл на показі мюзиклу "Гамільтон"
Принц Гаррі і Меган Маркл на показі мюзиклу "Гамільтон" / www.gettyimages.in

Принц Гаррі та Меган Маркл стали почесними гостями показу мюзиклу "Гамільтон" в лондонському театрі "Вікторія Палас". Урочистий захід відбувався за підтримки фонду Sentebale, патронами якого є Гаррі і Меган. Однак присутніх на події вразила не лише присутність герцогів Сассекських, а й пікантний образ Меган Маркл.

Дружина принца Гаррі одягнула сміливу коротку сукню чорного кольору від бренду Judith and Charles, яка коштує 595 доларів. Плаття, яке чудово підкреслювало вигини фігури Меган Маркл, не всі оцінили схвально. У жінки плаття виділялось надто глибоким декольте і короткою довжиною, через яку можна було побачити довгі та стрункі ноги герцогині.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на показі мюзиклу "Гамільтон"

Згідно з королівським дрес-кодом, представникам королівської родини не дозволяється носити надто короткі сукні, глибокі декольте чи допускати інші надмірні оголення в образі. А втім, незважаючи на заборони, Меган Маркл виглядала просто неймовірно, доповнивши свій образ чорними туфлями-човниками і високо піднятою зачіскою.


Принц Гаррі і Меган Маркл на показі мюзиклу "Гамільтон"


Принц Гаррі і Меган Маркл на показі мюзиклу "Гамільтон"

 

Теги: Мода LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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