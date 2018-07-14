19:17
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, сьогодні
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Меган Маркл з Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір: промовисті фото

1416 Читать новость на русском
Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Меган Маркл та Кейт Міддлтон / Getty images

Дружини британських принців Кейт Міддлтон та Меган Маркл разом відвідали тенісну подію – щорічний Вімблдонський турнір. Герцогині виглядали розкішно, обравши для заходу стильні образи.

Королівська сім'я продовжує демонструвати ідилію. Так, герцогиня Сассекська супроводжувала герцогиню Кембриджську під час відвідання Вімблдонського турніру. 

Читайте також: Меган Маркл знову вразила публіку феміністським жестом: фото

Для спортивного заходу Меган Маркл обрала білі штани вільного крою та сорочку в смужку. Стильний образ вона доповнила капелюхом та елегантною зачіскою. Користувачі мережі відзначили, що герцогиня Сассекська обрала "лук" в стилі Ralph Lauren, який неймовірно пасував їй. 

 

Водночас Кейт Міддлтон засвітилась на тенісній події в ніжній сукні від Jenny Packham. Стильна сумка та ідеальна укладка завершили образ дружини принца Вільяма. Герцогиня Кембриджська виглядала витончено та елегантно. 

Ймовірно, герцогині поладили між собою, адже на знімках видно, що представниці королівської родини мило спілкуються та посміхаються. Яскравою появою Кейт та Меган привернули увагу всіх глядачів Вімблдонського турніру. 


Герцогині на тенісному турнірі


Меган Маркл та Кейт Міддлтон


Меган та Кейт на Вімблдонському турнірі


Дружини британських принців


Сімейна ідилія в королівській родині


Кейт Міддлтон та Меган Маркл

До такого "жіночого дня" приєдналась і дружина принца Чарльза – чарівна Камілла. Герцогиня в рожевій сукні задоволено обговорювала тенісний поєдинок з Меган Маркл. 


Герцогиня Камілла та Меган Маркл

Всі фото – Getty Images

Теги: Теніс LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сьогодні, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 213
Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
сьогодні, 18:00 Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
Сергій Лещенко 364
Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
сьогодні, 17:00 Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
Роман Семенуха 886
Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
сьогодні, 16:05 Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
Блог Медіа 603
У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити
сьогодні, 13:18 У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити
2272
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
У церкві Києва роздають календарі із закликом до служби російському імператору: фотодоказ
 19 травня , 12:10
Готівковий курс валют 2 липня: євро і долар синхронно подешевшали
 2 липня , 19:35
Прогноз погоди на 17 березня: снігопади, хуртовини та морози знову накриють Україну
 17 березня , 09:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук