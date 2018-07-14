Меган Маркл з Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір: промовисті фото

Дружини британських принців Кейт Міддлтон та Меган Маркл разом відвідали тенісну подію – щорічний Вімблдонський турнір. Герцогині виглядали розкішно, обравши для заходу стильні образи.

Королівська сім'я продовжує демонструвати ідилію. Так, герцогиня Сассекська супроводжувала герцогиню Кембриджську під час відвідання Вімблдонського турніру.

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Для спортивного заходу Меган Маркл обрала білі штани вільного крою та сорочку в смужку. Стильний образ вона доповнила капелюхом та елегантною зачіскою. Користувачі мережі відзначили, що герцогиня Сассекська обрала "лук" в стилі Ralph Lauren, який неймовірно пасував їй.

Допис, поширений Luxury fashion Fanatic (@opulentstylings) 14 Лип 2018 р. о 6:03 PDT

Водночас Кейт Міддлтон засвітилась на тенісній події в ніжній сукні від Jenny Packham. Стильна сумка та ідеальна укладка завершили образ дружини принца Вільяма. Герцогиня Кембриджська виглядала витончено та елегантно.

Ймовірно, герцогині поладили між собою, адже на знімках видно, що представниці королівської родини мило спілкуються та посміхаються. Яскравою появою Кейт та Меган привернули увагу всіх глядачів Вімблдонського турніру.



Герцогині на тенісному турнірі



Меган Маркл та Кейт Міддлтон



Меган та Кейт на Вімблдонському турнірі



Дружини британських принців



Сімейна ідилія в королівській родині



Кейт Міддлтон та Меган Маркл

До такого "жіночого дня" приєдналась і дружина принца Чарльза – чарівна Камілла. Герцогиня в рожевій сукні задоволено обговорювала тенісний поєдинок з Меган Маркл.



Герцогиня Камілла та Меган Маркл

Всі фото – Getty Images