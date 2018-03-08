Меган Маркл зачарувала елегантним образом: неймовірні фото

Американська акторка Меган Маркл вкотре продемонструвала свою готовність до приєднання до британської королівської сім'ї. Так, спільно з нареченим навідались до одного з провінційних міст.

Милою несподіванкою для жителів британського міста Бірмінгем став приїзд принца Гаррі та його нареченої акторки Меган Маркл. До містечка королівська пара приїхала, щоб поспілкуватись з місцевим населенням та ознайомитись з діяльністю благодійних організацій.

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Однак не тільки поява принца та його нареченої привели в захват британців, але й дивовижний вигляд Меган Маркл. Для поїздки акторка вбрала чорні штани та білосніжний джемпер. Поверх одягу Меган Маркл оділа розкішне пальто темно-синього кольору з білим обкантуванням, яке зірка придбала в брендовій крамниці J.Crew.

Елегантний образ наречена принца Гаррі доповнила чорними туфлями на підборах та маленькою сумочкою. Як завжди, макіяж Меган Маркл був ледь помітним та підкреслював природну красу зірки.



Меган Маркл відвідала британське місто в розкішному вбранні



Меган Маркл – наречена принца Гаррі



Принц Гаррі з нареченою Меган Маркл

Хто така Меган Маркл?

Це американська модель та акторка, яка заручилась із британським принцом Гаррі. Вона відома за ролями у фільмах "Пам'ятай мене", "Нестерпні боси" та в серіалах "Форс-мажори", "Касл", "Межа". Зірка багато часу приділяє благодійності. Зокрема, Меган Маркл є представником фонду World Vision Canada.