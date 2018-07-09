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Меган Маркл зачарувала елегантною оливковою сукнею на хрестинах принца Луї: фото

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з соцмереж

В день хрещення внука королеви Єлизавети II, принца Луї, в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні зібралось чимало представників королівської родини. Серед них було і подружжя герцогів Сассекських.

Чарівна Меган Маркл та принц Гаррі також прибули на урочисту подію в честь дня хрещення принца Луї, – третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Вони приїхали у каплицю разом з принцом Чарльзом та Каміллою і з сім'єю принца Вільяма.

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Для урочистого свята Меган Маркл одягнула вишукану сукню до колін оливкового кольору від Ralph Lauren і елегатний капелюшок від Stephen Jones. Плаття герцогині Сассекської було підкреслене пояском такого ж кольору, рукави мали довжину "три четверті", а виріз біля шиї знову нагадав про її фірмовий стиль – декольте "човником", яке візуально видовжує шию Меган.


Меган Маркл і принц Гаррі в каплиці, де відбулось хрещення принца Луї

Щодо головного убору, то він нагадував "капелюха-колесо", які були популярні всередині минулого століття. Він був зачеплений на правий бік і вирізнявся прикріпленим бантом, створеним з вуалі оливкового кольору. Свій образ Маркл завершила туфлями на підборах і клатчем із замші такого ж оливкового тону. У макіяжі герцогині зробили акцент на очі та вилиці, а зачіска була підібрана у стриману гульку.


Меган Маркл і принц Гаррі в каплиці, де відбулось хрещення принца Луї

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Мода
Джерело: 24 Канал
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