Меган Маркл заговорить з батьком лише за однієї умови: подробиці

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл часто оголошує публіці скандальні заяви про життя своєї дочки Меган Маркл. Крім того, чоловік стверджує, що у нього немає можливості зв'язатися з Меган. Виглядає, ніби Томас Маркл спілкується з пресою більше, ніж з власною дочкою.

Однак джерело з оточення королівської сім'ї наголошує, якби батько справді хотів би поспілкуватися з Меган Маркл, він має для цього можливості. Про це повідомляє видання Express.

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Він в курсі, що мати Меган Дорія підтримує зв'язок з дочкою, а Томас знає, як зв'язатися з колишньою дружиною. Якби Томас дійсно хотів поговорити з Меган, він міг послати лист її матері і попросити передати послання. На жаль, такий розвиток подій не вписується в його сфабриковані історії,

– йдеться у джерелі.

Зазначається, що герцогиня Сассекська не спілкуватиметься з батьком до тих пір, поки той не припинить публічно висловлювати образу.

Зауважимо, що батьки Меган розлучилися, коли їй було шість років, але, як стверджують джерела, проте підтримують контакт.. Напередодні весілля Меган і принца Гаррі Томаса бачили з квітами для Дорії Редлан, які він подарував їй на День матері.

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Масла у вогонь підливають і його родичі, які продовжують публічно засуджувати Меган в Twitter.Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.