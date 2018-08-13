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Меган Маркл залишить годинник у спадок майбутній дочці: подробиці

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Крім численних ювелірних прикрас, герцогиня Сассекська Меган Маркл передасть у спадок своїй майбутній дочці годинник Cartier.

Напередодні Мережу розбурхала новина про те, що Меган Маркл вагітна двійнею. Щоправда, офіційного підтвердження стосовно поповнення королівської сім'ї не було. Однак стало відомо, що герцогиня Сассекська залишить у спадок своєї дочки. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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За словами Меган, вона придбала годинник Cartier у 2015-му році після успіху серіалу "Форс-мажори", в якому грала одну з головних ролей.

Я завжди хотіла годинник Cartier French Tank. Коли я дізналася про підготовку до зйомок третього сезону "Форс-мажорів", я відчула, що це важливий момент і купила годинник. Я вигравіювала на них напис "М.М від М.М" і планую віддати їх своїй дочці, 
– розповіла Меган Маркл.

меган маркл
Меган Маркл з годинником Cartier

Цікаво, що раніше принцесу Діану часто бачили з годинником Cartier Tank. Видання зазначає, що можливо Меган Маркл надихнулася образом матері принца Гаррі для того, щоб придбати собі такий годинник.

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Iconic beauty. Princess Diana with her Tank watch, circa 1995. #MyCartierTank #Tank100 #CartierTank

Допис, поширений Cartier Official (@cartier)

cartier
Cartier French Tank

Нагадаємо, 19 травня відбулась найочікуваніше весілля – вінчання принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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