Меган Маркл засвітила стрункі ноги в стильній білій сукні: чарівні фото

Герцогиня Сассекська та принц Гаррі наразі перебувають у Новій Зеландії з офіційним візитом. Вже через кілька днів подружжя відправиться назад у Лондон, однак зараз старається відвідати усі заплановані заходи.

Після недовгого чаювання з представниками організації "Голос надії", які допомагають справлятися молодим людям з депресією, пригніченим станом та іншими душевними недугами, подружжя відправилось на прогулянку пляжем та Національним парком Абель Тасман.

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Якщо під час ранкових офіційних візитів принц Гаррі та Меган Маркл продемонстрували повсякденні образи, то вже через кілька годин на заході Courtenay Creative вони з'явились у всій красі. Зустріч відбулась у Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії, де були присутні аматори та моделі різних творчих професій, які напередодні Хелловіну приміряли моторошні костюми. Яскраві образи людей неабияк вразили вагітну Меган, через що вона виглядала досить збентеженою та веселою водночас.



Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

Для офіційного заходу Меган приміряла стильну сукню-тренч білосніжного кольору, яка ледь сягала колін. Гудзики та комір стильно доповнювали наряд, а кишені, які були розміщені всередині плаття, дозволяли герцогині Сассекській почуватись значно комфортніше. Окрім округленого животика, Маркл також засвітила і стрункі ноги, які вона взула у туфлі темно-синього кольору на підборах. Неповторне амлуа королівської особи доповнювала срібна підвіска на ланцюжку, підібрана зачіска та макіяж "smokey eyes".



Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

Всі фото: Getty Images