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      Меган Маркл засвітила сукню за майже 2 тисячі доларів: яскраві фото

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      Прицн Гаррі та Меган Маркл
      Прицн Гаррі та Меган Маркл / Getty images

      Герцоги Сассекські продовжують своє міжнародне турне. Наразі принц Гаррі та Меган Маркл перебувають у Фіджі, де вагітна представниця Букінгемського палацу засвітила дороге вбрання.

      Насичене турне герцогів Сассекських продовжується. Після сонячної Австралії королівське подружжя вирушило до Фіджі. У другий день поїздки пара відвідала Міжнародний центр викладання та досліджень тихоокеанської культури і навколишнього середовища – Південнотихоокеанський університет, де Меган Маркл вперше виголосила промову в якості герцогині. 

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      На зустріч з представниками освіти чарівна американка прийшла у дорогій сукні з квітковим принтом, яка підкреслила її вагітний живіт. За інформацією західних ЗМІ, вбрання від відомого бренду Figue Меган придбала за 1400 фунтів стерлінгів, що становить понад 1800 доларів. До яскравої шовкової сукні герцогиня підібрала взуття на танкетці та чорно-білий клатч. Меган сплела волосся у стильну зачіску, яку прикрасила білими квітами. 

      Водночас принц Гаррі крокував поряд з дружиною у штанах та сорочці з коротким рукавом, що мала білий принт у формі пір'я. До вбрання він підібрав коричневі туфлі. 


      Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

      Варто зазначити, що під час візиту герцогів Сассекських до місцевого університету парі вручили традиційні у Фіджі прикраси з квітів. 


      Герцоги Сассекські відвідали університет Фіджі / Getty Images


      Меган Маркл / Getty Images

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      Окрім цього, дружина принца Гаррі відвідала місцевий ринок, де працюють тільки жінки. За графіком, герцогиня повинна була пробути там 20 хвилин. Проте чимало людей прийшли поглянути на знамениту американку, тому юрба оточила місцину. Служба безпеки герцогині поспішно вивезла її звідти, щоб вагітна Меган Маркл не постраждала. 

      Перед евакуацією представниця королівської сім'ї все ж поспілкувалась кілька хвилин з працівницями ринку та довідалась про їхню важку працю. 


      Меган Маркл евакуювали з ринку / Getty Images


      Герцогиня Сассекська / Getty Images

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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