Меган Маркл збільшила продажі невідомого австралійського бренду на 950 відсотків

Принц Гаррі і Меган Маркл продовжують свій офіційний візит Австралією, щоразу відвідуючи не лише нові місця в країні, а й поблизу континенту. Багато уваги громадськість приділяє саме виходам герцогині Сассекської – яке вбрання одягнула американка.

Минулого тижня герцоги Сассекські відвідали австралійське місто Даббо. Тоді Меган Маркл одягла чорні джинси від австралійського бренду Outland Denim.

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Після цього виходу герцогиня збільшила продажі невідомого бренду на 950 відсотків. Про це повідомляє US Magazine.

Відомо, що Outland Denim у своїй роботі дотримується принципів екологічності і прагне до позитивних соціальних змін. Зростання продажів дозволив власникам найняти ще більше працівниць в Камбоджі, тим самим забезпечити роботою жінок, що живуть у важких умовах.

Приємно усвідомлювати, що вплив герцогині означає збільшення робочих місць. Жінки зможуть заробляти на життя, годувати своїх дітей і забезпечувати їх усім необхідним, а також набувати нових навичок,

– заявив засновник Outland Denim Джеймс Бартл.



Меган Маркл і принц Гаррі

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відправились у 16-денну міжнародну поїздку до країн Співдружності націй. Герцоги Сассекські візьмуть участь у понад 70 заходах. Напередодні поїздки Букінгемський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.