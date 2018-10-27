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      Меган Маркл збільшила продажі невідомого австралійського бренду на 950 відсотків

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Принц Гаррі і Меган Маркл продовжують свій офіційний візит Австралією, щоразу відвідуючи не лише нові місця в країні, а й поблизу континенту. Багато уваги громадськість приділяє саме виходам герцогині Сассекської – яке вбрання одягнула американка.

      Минулого тижня герцоги Сассекські відвідали австралійське місто Даббо. Тоді Меган Маркл одягла чорні джинси від австралійського бренду Outland Denim. 

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      Після цього виходу герцогиня збільшила продажі невідомого бренду на 950 відсотків. Про це повідомляє US Magazine.

      Відомо, що Outland Denim у своїй роботі дотримується принципів екологічності і прагне до позитивних соціальних змін. Зростання продажів дозволив власникам найняти ще більше працівниць в Камбоджі, тим самим забезпечити роботою жінок, що живуть у важких умовах.

      Приємно усвідомлювати, що вплив герцогині означає збільшення робочих місць. Жінки зможуть заробляти на життя, годувати своїх дітей і забезпечувати їх усім необхідним, а також набувати нових навичок,
      – заявив засновник Outland Denim Джеймс Бартл.


      Меган Маркл і принц Гаррі

      Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відправились у 16-денну міжнародну поїздку до країн Співдружності націй. Герцоги Сассекські візьмуть участь у понад 70 заходах. Напередодні поїздки Букінгемський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Австралія Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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