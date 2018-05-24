Меган Маркл здивувала феміністським жестом в день весілля: відео

Дружина принца Гаррі Меган Маркл давно відома своєю позицією щодо гендерної рівності, тому не залишилась осторонь у своїх переконаннях навіть у день весілля.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Перед вечіркою для друзів та рідних у день весілля 19 травня новоспечені герцоги Сассекські виходили з Віндзорського маєтку та сідали у вінтажний електричний "Ягуар".

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Все здавалось би звичним, однак експерти та пильні користувачі помітили цікаву деталь: спочатку принц Гаррі відкрив дверцята Меган Маркл та допоміг сісти в автівку, після чого Меган нахилилась всередині салону та привідкрила двері і своєму чоловікові.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Прихильники в соцмережах відмітили, що такий крок був "невеличким, але неймовірно важливим моментом", не говорячи вже про інші феміністські волевиявлення Маркл. Такий вчинок Меган Маркл навіть порівняли з відомою героїнею фільму "Бронкська історія" 1993 року – із Сонні ЛоСпеччіо.

Що цікаво, схожий фемінітський жест проявила Меган і під час першого офіційного виходу з принцом Гаррі в статусі подружжя. Після завершення святкування 70-річчя принца Чарльза, Меган з принцом Гаррі піднімались назад по сходах, і в цей момент Маркл ніжно поставила свою руку на спину чоловікові, а потім акуратно взяла його попід руку.