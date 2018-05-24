18:50
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Меган Маркл здивувала феміністським жестом в день весілля: відео

396 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі на святкуванні 70-річчя принца Чарльза
Меган Маркл і принц Гаррі на святкуванні 70-річчя принца Чарльза / www.gettyimages.in

Дружина принца Гаррі Меган Маркл давно відома своєю позицією щодо гендерної рівності, тому не залишилась осторонь у своїх переконаннях навіть у день весілля.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Перед вечіркою для друзів та рідних у день весілля 19 травня новоспечені герцоги Сассекські виходили з Віндзорського маєтку та сідали у вінтажний електричний "Ягуар". 

Читайте також: Образ Меган Маркл в Букінгемському палаці порівняли з Кейт Міддлтон: деталі

Все здавалось би звичним, однак експерти та пильні користувачі помітили цікаву деталь: спочатку принц Гаррі відкрив дверцята Меган Маркл та допоміг сісти в автівку, після чого Меган нахилилась всередині салону та привідкрила двері і своєму чоловікові.

Прихильники в соцмережах відмітили, що такий крок був "невеличким, але неймовірно важливим моментом", не говорячи вже про інші феміністські волевиявлення Маркл. Такий вчинок Меган Маркл навіть порівняли з відомою героїнею фільму "Бронкська історія" 1993 року – із Сонні ЛоСпеччіо.

Що цікаво, схожий фемінітський жест проявила Меган і під час першого офіційного виходу з принцом Гаррі в статусі подружжя. Після завершення святкування 70-річчя принца Чарльза, Меган з принцом Гаррі піднімались назад по сходах, і в цей момент Маркл ніжно поставила свою руку на спину чоловікові, а потім акуратно взяла його попід руку.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 95
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 247
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сьогодні, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 674
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 198
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук