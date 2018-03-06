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Меган Маркл змінить конфесію релігії заради принца Гаррі, – ЗМІ

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Меган Маркл змінить конфесію релігії заради принца Гаррі , – ЗМІ
Меган Маркл змінить конфесію релігії заради принца Гаррі , – ЗМІ / The Irish Times

Британські ЗМІ повідомляють, що американська акторка та модель Меган Маркл перейде в англіканську церкву, до якої належить її майбутній чоловік – принц Гаррі.

Офіційна церемонія хрещення відбудеться у березні у Кенсінгтонському палаці. Проведе її архієпископ Кентерберійський, пише видання The Sun.

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Принц Гаррі та Меган Маркл

Аби стати дружиною принца, акторці не обов'язково офіційно змінювати віру. Проте Маркл вже прийняла остаточне рішення змінити конфесію релігії, адже за її словами – це прояв поваги до королівської родини та Єлизавети II, яка очолює англіканську церкву.

Варто нагадати, що Меган Маркл виросла у протестантській родині, ходила до католицької школи та була одружена з іудеєм - кінорежисером та продюсером Тревором Енгельсоном.


Кенсінгтонський палац

Після одруження пара житиме в Котеджі Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці.

Теги: LifeStyle Великобританія Зіркові весілля Королівська сім'я Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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