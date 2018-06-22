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Меган Маркл знехтувала королівськими правилами заради розкішної сукні: фотофакт

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Меган Маркл знехтувала королівськими правилами
Меган Маркл знехтувала королівськими правилами / hellomagazine.com

Меган Маркл вже встигла стати народною улюбленицею, а її поведінку та образ порівняли з принцесою Діаною. Герцогиня Сассекська зачаровує всіх своєю появою на офіційних заходах та водночас демонструє нехтування королівськими правилами. Черговий конфуз стався під час традиційних кінних перегонів в Аскоті.

Єлизавета ІІ вперше відвідала захід у 1945 році. Відтоді щороку члени королівської родини вбирають красиві сукні та капелюшки і стають учасниками спортивного дійства. Винятком не стали перегони у 2018 році, на яких дебютувала герцогиня Сассекська. Однак Меган Маркл вирішила внести свої корективи у традиції перегонів.

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Хоч дружина принца Гаррі вже не забула вбрати свого капелюшка, все ж опинилась в центрі новин. Меган Маркл пошкодувала своє розкішне біле плаття від Givenchy та відмовилась на нього прикріплювати традиційний бейдж зі своїм іменем. Наліпку вона прикріпила до клатчу.


Меган Маркл на кінних перегонах порушила королівські традиції

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон не була присутня на спортивній події, але минулого року герцогиня Кембриджська дотрималась правил королівської сім'ї та на мереживне плаття прикріпила круглу емблему зі своїм іменем. 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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